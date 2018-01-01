İlimtepe FK Sıla Cafe’de bir araya geldi

Dolphin AVM karşısında yer alan ve oldukça fazla rağbet görülen Sıla Cafe’nin sahibi Abbas Dağ konukları ile yakından ilgilenirken, teknik ekip ve futbolcular personelin hızlı servisi ve ilgisinden ötürü çok memnun kaldıklarını belirttiler.

METİN ÖZKAN: BUNDAN SONRA BURADAYIZ

İlimtepe FK Koordinatörü Metin Özkan yaptığı açıklamada “Deplasmandaki tüm maçlarımız öncesi maç yemeklerimizi genelde İzmit’te yiyoruz. Başiskele maçı öncesi ise Sıla Cafe’de buluştuk. Abbas Bey’e ve personeline samimiyetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maç yemeklerimizi, farklı türdeki organizasyonlarımızı Sıla Cafe’de yapmayı düşünüyoruz” ifadesine yer verdi. İlimtepe Futbol Kulübü yemeğin ardından Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Başiskele Belediyespor ile karşılaştı ve mücadeleyi 8-0 kazanarak haftayı Sultan Orhanspor’un ardından ikinci sırada tamamladı.