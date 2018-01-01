Şehir magandası polisi harekete geçirdi

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobilin camından çıkardığı tabancasıyla defalarca havaya ateş eden P.Y. isimli şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, P.Y.’ ye dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin talimatına uymayan P.Y., olay yerinden idaresindeki otomobille kaçmaya çalıştı.

ÇOK GEÇMEDEN YAKALANDI

P.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sokak ve cadde girişlerinde konuşlandırıldı. Çok geçmeden kaçamadan yakalanan P.Y. gözaltına alındı. Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen P.Y.’nin çok sayıda sabıka kaydını olduğu ve kullandığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. P.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalıntı olduğu öğrenilen otomobil polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.