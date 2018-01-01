Durdurulan araçta 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bağlı ekipler, yeni yıl nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürürken, bazı şahısların İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, Kocaeli’ne getireceğine dair duyumlara ulaştı. Harekete geçen narkotik ekipleri, yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul’dan gelen aracı Kocaeli sınırlarına girdikten hemen sonra durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde gerçekleştirilen aramada 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.