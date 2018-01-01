Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bağlı ekipler, yeni yıl nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürürken, bazı şahısların İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, Kocaeli’ne getireceğine dair duyumlara ulaştı. Harekete geçen narkotik ekipleri, yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul’dan gelen aracı Kocaeli sınırlarına girdikten hemen sonra durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde gerçekleştirilen aramada 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bugün 13:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:28 TSİ )
Durdurulan araçta 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araç içinde yapılan aramalarda 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bugün 13:27 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz