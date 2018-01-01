İzmitlilerin alternatif eğlence mekanlarının başında gelen tekneler yeni yılın gelmesiyle en hareketli gecesini yaşadı. Bazı vatandaşlar eşi ve çocukları ile birlikte nezih mekanlarda yeni yıla girerken, gençler ise daha çok gece kulüplerini ve barları tercih etti. Yılbaşı gecesinin en hareketli anları ve Türk usulü eğlenceleri, İzmit Marina’da bulunan Balıkçı Teknelerinde yaşandı. Teknelere Kocaeliler haricinde, çevre illerden vatandaşlarda geldi. Darbuka, klarnet ve darbuka seslerinin eksi olmadığı balıkçı teknelerinde yeni yıla girmek isteyen vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Gecenin en canlı ve yürek hoplatan görüntüsü, balıkçı teknesinde misafirlere unutulmaz anlar yaşatan dansöz oldu. Birbirinden farklı oryantal hareketleri sergileyen dansöz, teknedekilere unutulmaz bir yeni yıl başlangıcı yaptırdı.
Bugün 13:29 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:40 TSİ )
Teknelerde dansözlü yılbaşı
Yeni yıla eğlenerek girmek isteyen vatandaşların bir diğer adresi ise İzmit marinada bulunan tekneler oldu. Teknelerde yeni yıla vatandaşlar dansöz eşliğinde eğlenerek girdi.
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Bugün 13:29 TSİ - Gündem
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz