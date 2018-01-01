TRT’de yayımlanan ve Ersin Düzen’in sunduğu Teknik Analiz programının yorumcusu Çulcu son olarak Kocaeli Güneşspor – Arapçeşmespor maçını yerinde izledi. Mücadeleyi 60 dakika takip eden Çulcu, Kocaeli Güneşspor’u çok beğendiğini ifade ederek 60 dakikalık zaman diliminde ilimizin başarılı hakemlerinden Sabit Selvi ve yardımcıları Okan Oral ile Halim Yılmaz’la ilgili de övgü dolu sözler sarf etti.
Bugün 13:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:43 TSİ )
Çulcu maç takibine devam ediyor
İlimizin gururu, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu zaman buldukça amatör maçları ve hakemleri izliyor.
Bugün 13:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz