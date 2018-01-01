Çulcu maç takibine devam ediyor

TRT’de yayımlanan ve Ersin Düzen’in sunduğu Teknik Analiz programının yorumcusu Çulcu son olarak Kocaeli Güneşspor – Arapçeşmespor maçını yerinde izledi. Mücadeleyi 60 dakika takip eden Çulcu, Kocaeli Güneşspor’u çok beğendiğini ifade ederek 60 dakikalık zaman diliminde ilimizin başarılı hakemlerinden Sabit Selvi ve yardımcıları Okan Oral ile Halim Yılmaz’la ilgili de övgü dolu sözler sarf etti.