Birlikspor’da sırada kamp var

Bir gün izin yapacak olan Kırmızı-Beyazlılar bugün (Salı) tesislerde toplanacak
9 GÜN SÜRECEK
Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına tesislerinde sürdüren 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor Pazar günkü antrenmanla birinci etap kampını noktaladı. Kıran kırana geçen çift kale maçla göz dolduran oyuncular antrenmanın ardından izne çıktı. Kırmızı-Beyazlılar ikinci etap kampı öncesinde salı günü toplanacak ve tesislerinde çalışmaya başlayacak. Birlikspor perşembe gecesi ise Antalya’ya hareket edecek ve Manavgat’ta 9 günlük kamp yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz