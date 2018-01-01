Antalya’da 3-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen kursta Futbol gelişim Direktörü Tolunay Kafkas nezaretinde birçok eğitmen yer aldı. Kursa katılmaya hak kazanan ilimizi temsilen akademisyen Murat Son da yer aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Son “Kocaeli futbolunun gelişmesi, büyümesi ve seviyenin artması adına bugüne kadar var gücümle çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim” dedi.
Bugün 13:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:45 TSİ )
Murat Son, Elit A diploması aldı
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Elit A Lisans Kursu sona erdi.
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Bugün 13:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz