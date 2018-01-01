Murat Son, Elit A diploması aldı

Antalya’da 3-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen kursta Futbol gelişim Direktörü Tolunay Kafkas nezaretinde birçok eğitmen yer aldı. Kursa katılmaya hak kazanan ilimizi temsilen akademisyen Murat Son da yer aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Son “Kocaeli futbolunun gelişmesi, büyümesi ve seviyenin artması adına bugüne kadar var gücümle çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim” dedi.