Kağıtçı’da sessiz çığlık!

Bu şehirde 7’den 70’e herkesin dertlendiği Kocaelispor bir gün mutlaka eski günlerine kavuşacak. Buna inananların sayısı kesinlikle az değil. İşte buna güzel bir örnek…

BAKAMADI

Okullar Arası Genç Erkekler Futbol Final maçında Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi ile Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi arasındaki maçta Oruç Reis’in öğrencileri tarafından asılan bu anlamlı pankart net bir mesaj veriyor. Yıllar önce İsmetpaşa Stadı tribünlerine asılan “Türkiye’ye Bakan Kocaeli Bir Kocaelispor’a Bakamadı” sözü başka bir pankartta hayat buldu. Bu söz Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda adeta sessiz bir çığlık gibiydi.