Cevapsız hiçbir soru kalmayacak

Yeni stat, diğer tesislerin son durumu, projeler, organizasyonlar ve bir çok konuda gazetecilerin sorularını yanıtlayacak olan Çintimar’ın bu toplantıyı Ocak ayı içinde yapacağı belirtildi.
Bugün 13:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, kent sporu ile ilgili geniş çaplı bir basın toplantısı yapacak.
Bugün 13:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz