Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:05 TSİ )

Doğantepe hız kesmiyor

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta yer alan Doğantepespor ikinci yarı hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.

Naci Keleş’in istifasının ardından takımın başına Yusuf Örengül’ün geldiği Başiskele temsilcisinde devre arası kampının Doğantepe’de olması kesinleşti.

HER ŞEY YOLUNDA

eni sezon çalışmalarını çift antrenman ve hazırlık maçları ile sürdüren Doğantepespor hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor. Öte yandan Örengül yeni takımı ile kısa sürede uyumu yakaladı. Murat Tiraki, Enes Sülün ve Emirhan Önder ile Hereke Yıldızspor’da beraber çalışan Örengül, futbolcularla bol bol fikir alışverişinde bulunuyor ve futbolcuların lige adapte olmalarına yardımcı oluyor.Ali KÖKSAL

Bugün 14:03 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Cenk Tosun transferinde imzalar bu hafta atılıyor mask
Cenk Tosun transferinde imzalar bu hafta atılıyor
Voleybolcular yarın Hasan Gemici’de mask
Voleybolcular yarın Hasan Gemici’de
Potanın prensleri parkeye çıkıyor mask
Potanın prensleri parkeye çıkıyor
Gölcükspor kampından gelen haberler çok iyi mask
Gölcükspor kampından gelen haberler çok iyi
Karadaş’ın yönetiminde 2 değişiklik olacak mask
Karadaş’ın yönetiminde 2 değişiklik olacak
Gündoğdu: Seviyeyi daha yukarıya çekmeliyiz mask
Gündoğdu: Seviyeyi daha yukarıya çekmeliyiz
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı! mask
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

GALERİ

Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı mask
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi mask
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi
Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı mask
Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı
Gebze'den Tokat'a yolculuk kötü sonla bitti! mask
Gebze'den Tokat'a yolculuk kötü sonla bitti!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi mask
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi
Welborn’de 4 farklı mekanda 4 farklı eğlence mask
Welborn’de 4 farklı mekanda 4 farklı eğlence
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR