Doğantepe hız kesmiyor

Naci Keleş’in istifasının ardından takımın başına Yusuf Örengül’ün geldiği Başiskele temsilcisinde devre arası kampının Doğantepe’de olması kesinleşti.

HER ŞEY YOLUNDA

eni sezon çalışmalarını çift antrenman ve hazırlık maçları ile sürdüren Doğantepespor hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor. Öte yandan Örengül yeni takımı ile kısa sürede uyumu yakaladı. Murat Tiraki, Enes Sülün ve Emirhan Önder ile Hereke Yıldızspor’da beraber çalışan Örengül, futbolcularla bol bol fikir alışverişinde bulunuyor ve futbolcuların lige adapte olmalarına yardımcı oluyor.Ali KÖKSAL