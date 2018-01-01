İlker Can Dönmez, Büyüka’dan söz aldı
İlimizin saygın firmalarından ve her geçen büyüyen Göçmen Börekçisi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Can Dönmez geçtiğimiz gün BeINSports'un en çok izlenen programlarından biri olan Maraton'un yıllardır sunuculuğunu yapanŞansal Büyüka ile tanıştı. Büyüka ile uzun süre sohbet eden İlker Can Dönmez, Büyüka’yı Körfez’deki Göçmen Börekçisi fabrikasına davet etti. Ünlü spor adamı Şansal Büyüka da en kısa sürede İlker Can Dönmez’i ziyaret edeceğinin sözünü verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz