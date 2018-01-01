Coffe&Burger Shop açıldı

İzmit’te “Kafeler Sokağı“ olarak bilinen Rauf Orbay Sokak’ta yılardır verdiği hizmet ve daimi müşterileri ile öne çıkan Coffe&Burger Shop yeni yıla sayılı günler kala gerçekleştirilen tadilat ve konsept ile kendini yeniden tanıttı. Tüm gün boyunca süren etkinlikte birbirinden özel servisler konuklarla buluştu. Mekanın sahibi Kocaelispor Kulübü yöneticilerinden Efe Nalçacı, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan, aile, eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti.