İzmit’te “Kafeler Sokağı“ olarak bilinen Rauf Orbay Sokak’ta yılardır verdiği hizmet ve daimi müşterileri ile öne çıkan Coffe&Burger Shop yeni yıla sayılı günler kala gerçekleştirilen tadilat ve konsept ile kendini yeniden tanıttı. Tüm gün boyunca süren etkinlikte birbirinden özel servisler konuklarla buluştu. Mekanın sahibi Kocaelispor Kulübü yöneticilerinden Efe Nalçacı, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan, aile, eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti.
Bugün 14:08 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Coffe&Burger Shop açıldı
İzmit merkezde muhteşem bir mekan... "Coffe&Burger Shop" açıldı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 14:08 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz