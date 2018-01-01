YSK'dan İYİ Parti'ye ret!

YSK'dan Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kütüklerini talep eden İYİ Parti'ye ret yanıtı geldi. YSK gerekçe olarak seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi. İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ise tepkisini twitterdan yaptığı açıklama ile duyurdu.
İşte Çıray'ın açıklaması:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz