Bu maçların rövanşı olacak!

Bayan Gazeteciler ve Protokol ile Spor Gazetecileri ve Gündem – Asayiş muhabirleri arasındaki maçlar adeta şölen havasında geçmişti. Topuklu Efeler’in şampiyon olduğu turnuvada Spor Gazetecileri ile Gündem Asayiş Muhabirleri arasındaki maçın galibi 5-1’lik skorla Spor Gazetecileri olmuştu.

ŞUBAT’TA

İşte bu maçların rövanşlarının olacağı müjdesi verildi. Müjdeyi veren Körfez Belediyesi Başkanvekili İsa Taş konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Böylesi etkinlikleri arttırarak sürdürmek istiyoruz. Basınımız bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Kentimizin her yerindeki gazeteci arkadaşlarımızın mutluluğu bizi de memnun eder. İkinci bir organizasyon için çalışmalara başlayacağız ve kentteki tüm gazeteci arkadaşlarımızı Körfez’imizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacağız” ifadesine yer verdi. Etkinliğin büyük bir ihtimalle Şubat ayı içinde olacağı belirtildi.