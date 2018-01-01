Oruç Reis tribünde coştu!

Spor Lisesi maçı 5-1 kazandı ve üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Saha içindeki rekabet saha dışında da vardı. İki takımı da desteklemeye gelen öğrenciler Kağıtçı Stadı’nın tribünlerini tıklım tıklım doldururken, Körfez Oruç Reis taraftarı çok daha ateşli ve istekliydi. Yakılan meşaleler görsel bir şöleni de beraberinde getirirken, Oruç Reis mağlup olsa da Körfez’den gelen öğrenciler takımlarına desteğini hiç kesmeden sürdürerek örnek oldu.