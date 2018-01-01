Spor Lisesi maçı 5-1 kazandı ve üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Saha içindeki rekabet saha dışında da vardı. İki takımı da desteklemeye gelen öğrenciler Kağıtçı Stadı’nın tribünlerini tıklım tıklım doldururken, Körfez Oruç Reis taraftarı çok daha ateşli ve istekliydi. Yakılan meşaleler görsel bir şöleni de beraberinde getirirken, Oruç Reis mağlup olsa da Körfez’den gelen öğrenciler takımlarına desteğini hiç kesmeden sürdürerek örnek oldu.
Bugün 14:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Oruç Reis tribünde coştu!
Okullar Arası Genç Erkekler Futbol Final maçında Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi ile Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Mehmet Ali Kağıtçı Stadı karşılaştı.
Bugün 14:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz