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Kartepe MTAL Türkiye yarı finalinde!

28-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleştirilen Okullar Arası Futsal Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Kartepe MTAL rakiplerini mağlup etti ve Türkiye yarı finallerine adını yazdırdı.

Temsilcimiz ilk maçında Denizli Pamukkale Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi’ni 3-1 ikinci maçında Manisa Zeynep Gülin Öngör MTAL’yi 2-1 ve üçüncü maçında da Tekirdağ Hacı Fahri Zümbül MTAL’yi 5-0 mağlup etti.

ANLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Takımın antrenörü ve okulun beden eğitimi öğretmeni İbrahim Anlar “Her zaman olduğu gibi bu turnuva için de bizlere büyük destek veren ve daima eğitimin, öğrencinin, sporun ve sporcunun yanında olan Kartepe Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’e, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okul Sporları camiasının değerli yönetici ve üyelerine, Müdür Yardımcımız Sait Murat'a, ulaşımımızı sağlayan Uğur Koç'a, meslektaşlarıma, dostlarıma, basın mensuplarına çok teşekkürler. Umarım 2017 yılındaki başarılarımız 2018 yılında artarak devam eder” dedi.

KÜTAHYA GRUP MÜSABAKALARI

Kartepe MTAL - Denizli Hasan Tekin Ada AL:3-1

Kartepe MTAL - Manisa Zeynep Gülin Öngör MTAL: 2-1

Kartepe MTAL - Tekirdağ Hacı Fahri Zümbül Kız MTAL:5-0

Bugün 14:28 TSİ - Spor

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