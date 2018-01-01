Kocaelispor, Elaziz ile berabere kaldı: 0-0

Sakatlıktan çıkan Mesut’un 11’de maça başladığı karşılaşmada Murat Başak, Ali Keten, Kadir Öge ve Sefa 90 dakika sahada kalan isimler oldu. Rakibine 2 pozisyon veren, 3 net pozisyon bulan ve Burak Özbakır ile de bir topu direkten dönen Kocaelispor ikinci hazırlık maçını 4 Ocak Perşembe günü İkinci Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Etimesgut Belediyespor, üçüncü hazırlık maçını da 7 Ocak’ta Çanakkale Dardanelspor ile oynayacak.

Kocaelispor’da forma giyenler

Yusuf (Can Emre), Kemal (Fatih), Murat Başak, Ali Keten, Kadir Öge, Mert Yavuz (Kerem), Mesut (Özgür), Sefa, Gökdeniz (Onur Kandöken), Burak Özbakır (Mehmet Avcı), İshak (Sinan)