Gündoğdu: Seviyeyi daha yukarıya çekmeliyiz

Gündoğdu seviyeyi daha yukarılara çekmeleri gerektiğini ifade etti.

3 POZİSYON, BİR DİREKTEN TOP

Antalya Belek’te devre arası kampı devam eden Kocaelispor’da Teknik Direktör Galip Gündoğdu, 0-0 sona eren Elaziz Belediyespor maçında dengeli bir futbol ortaya koyduklarının altını çizdi ve şu ifadelere yer verdi: İki takım da zaman zaman etkili oldu. Bizim 3 net gol pozisyonumuz ve 1 de direkten dönen topumuz var. Rakibimiz de iki kez gol pozisyonu buldu.

ŞEHİR OLARAK BAŞARACAĞIZ

Mücadelemizden memnunum ancak bunu daha da yukarılara çekmemiz gerekiyor. Kampı iyi geçirmemiz gerekiyor. Otel, sahalar ve diğer koşullar ile ilgili bir sorunumuz yok. Önemli bir ikinci yarı geçireceğiz. Sadece yönetim, teknik ekip ve futbolcu değil, tüm şehir bu işin üstesinden gelmek zorunda. Bunu yapabilecek oyuncu grubumuz, enerjimiz ve potansiyelimiz var. Bu yolda yalnız kalmamamız gerekiyor.