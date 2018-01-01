Karadaş’ın yönetiminde 2 değişiklik olacak

59 üyesi bulunan dernekte Karadaş’ın yönetiminde 7 üyeden oluşacak. Tek liste ile gerçekleşmesi beklenen kongrede Karadaş’ın yeni yönetiminde iki değerli üye yer alacak.

GÜRSUCU VE SARAL

İzmit Paşa’da ikamet eden eski kaleci Mahir Gürsücu ile Gölcük bölgesinde ikamet eden Şinasi Saral yönetime alınacak. Bir önceki yönetimde bulunan İsmail Erkul ve İsmail Baki ise iş yoğunlukları nedeni ile yeni yönetimden aflarını istediler. İsmail Erkul derneğin basın yayın departman sorumluluğuna, İsmail Baki ise dernek müdürlüğü görevine devam edecek.