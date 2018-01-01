İlk maçında İkinci Lig Beyaz Grup lideri Gümüşhanespor’u 3-2 mağlup eden Kırmızı Siyahlılar, ikinci hazırlık maçında İkinci Lig Kırmızı Grup’ta 5. sırada yer allan Keçiörengücü ile oynadı. Mücadele’yi Oktay Balcı’nın 2 ve Sedat’ın 1 golü ile 3-1 kazanan Gölcükspor oynadığı futbolla da umut verdi. Öte yandan Gölcük ekibi bu maçta Sedat ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bugün 14:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:36 TSİ )
Gölcükspor kampından gelen haberler çok iyi
Antalya kampı devam eden Gölcükspor hazırlık maçlarında kazanmaya devam ediyor.
Bugün 14:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz