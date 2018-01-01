Gölcükspor kampından gelen haberler çok iyi

İlk maçında İkinci Lig Beyaz Grup lideri Gümüşhanespor’u 3-2 mağlup eden Kırmızı Siyahlılar, ikinci hazırlık maçında İkinci Lig Kırmızı Grup’ta 5. sırada yer allan Keçiörengücü ile oynadı. Mücadele’yi Oktay Balcı’nın 2 ve Sedat’ın 1 golü ile 3-1 kazanan Gölcükspor oynadığı futbolla da umut verdi. Öte yandan Gölcük ekibi bu maçta Sedat ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.