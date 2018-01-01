Potanın prensleri parkeye çıkıyor

Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadeleler saat 10’da başlayacak.
Günün Programı – Atatürk Spor Salonu
10.00:İzmit MTAL– İzmit Namık Kemal AL.
11.30:Karşıyaka Tüpraş Mtal – Derince AL.
13.00:Özel Koto MTAL – Kocaeli Fen Lisesi
14.30:Murat Yıldırım A –Gümüş Temel Lisesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz