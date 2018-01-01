Voleybolcular yarın Hasan Gemici’de

Şampiyon Hasan Gemici Salonu’ndaki mücadeleler saat 10’da başlayacak.
Günün Programı – Hasan Gemici Spor Salonu
10.00: Muammer Dereli Fen Lisesi – Özel Cebir AL
11.15: Şehit Özcan Kan Fen Lisesi –Kocaeli KOTO MTAL
12.30: İhsaniye AL – Merkez Bankası AL
13.45: Cahit Elginkan AL – Özel Cebir MTAL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz