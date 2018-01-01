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Sokak kedisinin çenesini kırdılar!

Başiskele Kullar’da sokak kedisine uygulanan şiddet içinizi burkacak cinsten…

Başiskele Kullar Mahmut Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda sokak kedisine kimliği belirsiz kişilerce şiddet uygulandı. Darp edilen kediyi kanlar içinde bulan mahalle sakinlerinden Sacit Çiftçi’nin kızı Buse Nur Çiftçi kediyi alarak yaralarını sardı. Daha iyi bir tedavi için VetNose Veteriner kliniğine götürülen kedinin çenesinin kırıldığı tespit edildi. Ameliyat için 2 bin 500 TL gerektiğini belirten Sacit Çiftçi “Kediye kızım bakıyor. Ücreti çok fazla olduğu için hayvan severlerden destek bekliyoruz. Paranın denkleştirilmesi halinde İstanbul’dan cerrah gelecek. Kedi inşallah sağlığına kavuşacak” dedi. Çiftçi ailesi, şimdi kedi için gelecek destekleri beklemeye başladı.

Bugün 14:53 TSİ - Asayiş

Muhabir Buket Sezer

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Yorumlar

(1)
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Nurşah Şahi̇n - bunu yapan Allah huzurunda cevap vermekte nasıl zorlanacak kıvranacak, hayvana eziyette taviz yok sadece yanarak ödemek var ....

Yanıtla . 3Beğen 01 Ocak 15:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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