Başiskele Kullar Mahmut Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda sokak kedisine kimliği belirsiz kişilerce şiddet uygulandı. Darp edilen kediyi kanlar içinde bulan mahalle sakinlerinden Sacit Çiftçi’nin kızı Buse Nur Çiftçi kediyi alarak yaralarını sardı. Daha iyi bir tedavi için VetNose Veteriner kliniğine götürülen kedinin çenesinin kırıldığı tespit edildi. Ameliyat için 2 bin 500 TL gerektiğini belirten Sacit Çiftçi “Kediye kızım bakıyor. Ücreti çok fazla olduğu için hayvan severlerden destek bekliyoruz. Paranın denkleştirilmesi halinde İstanbul’dan cerrah gelecek. Kedi inşallah sağlığına kavuşacak” dedi. Çiftçi ailesi, şimdi kedi için gelecek destekleri beklemeye başladı.
Bugün 14:53 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:35 TSİ )
Sokak kedisinin çenesini kırdılar!
Başiskele Kullar’da sokak kedisine uygulanan şiddet içinizi burkacak cinsten…
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Bugün 14:53 TSİ - Asayiş
Muhabir Buket Sezer
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Yorumlar
(1 )
Nurşah Şahi̇n - bunu yapan Allah huzurunda cevap vermekte nasıl zorlanacak kıvranacak, hayvana eziyette taviz yok sadece yanarak ödemek var ....
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