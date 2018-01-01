Vodafone, 500 çocuğa kodlama eğitimi verecek

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten bir nesil yetiştirme hedefiyle hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, Kocaeli’de bugüne kadar 100 çocuğa ulaşıldı. Kocaeli’de toplam 500 çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. Böylece, Kocaeli ile birlikte Marmara Bölgesi’nde toplam bin 900 çocuğa ulaşılacak.

PROTOKOL DE KATILDI

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in de katıldığı eğitimlerde yaşları 7-14 arasında değişen toplam 20 çocuğa kodlama eğitimi verildi. İzmit'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, projenin kendilerini memnun ettiğini ve heyecanlandırdığını söyledi.

“BAŞARI İÇİN ÖZGÜVEN ŞART”

Genç neslin teknoloji sektörüne hazırlanmasının gelecek adına önemli olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, dünyadaki teknolojik gelişmeleri doğru okudukları takdirde başarılı olacaklarını kaydetti. Katırcıoğlu, çocukların teknolojiden önce potansiyelini keşfetmeye imkan tanınması gerektiğini dile getirerek, başarı için öz güvenin önemli olduğunu bildirdi.

“YENİ NESİL TEKNOLOJİ ÜRETMELİ”

Üreten ve alın teri dökenlerin hedeflerine ulaştığını anlatan Katırcıoğlu, “Dünyada teknolojik gelişmeler çok hızlı yaşanıyor. Adeta insanların yaşam tarzlarını şekillendirdiği günümüzde bu döngüden olabildiğince yerli ve milli kazanımlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesil istiyoruz. Bu bir ihtiyaç. Bunu önemsiyoruz” diye konuştu.

“YENİ AZİZ SANCAR’LAR ÇIKACAK”

Radiye Sezer Katırcıoğlu, çocukların saatlerini oyunlara ayırarak vakit geçirdiğini belirterek, “Bu projeyle farklılık oluşturulacak. Dezavantajı avantaja buradan süper beyinlere ulaşacağız. Bu proje ve bugüne kadar yapılan politikalarla yeni Aziz Sancar, Azize Sancar’lar kazanacağımıza inanıyorum. Aynı zaman Bill Gatesler, Elon Muskların bu projeyle ve yapılan politikalarla ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

“MÜHENDİSLİK AZ TERCİH EDİLİYOR”

Gençleri gelecekteki yeni iş kollarına hazırlamaları gerektiğini aktaran Katırcıoğlu, şunları söyledi: “2004 yılında üniversite sınavına girip ilk bine giren çocuklarımızın yüzde 81’inin bilim, teknoloji, matematik, mühendislik alanlarını tercih ettiğini görüyoruz. 2014’e geldiğimizde ilk bine giren çocuklarımızdan mühendislik alanını tercih edenlerin sayısının yüzde 39’a düştüğünü görüyoruz.”

“İNOVASYONU YAKALAMALIYIZ”

“Bir mühendislik alanı bitirenin ülkede yaratacağı istihdam oranı yüzde 3’leri buluyor. Ama bugün ilk bindeki tercihler tıp ve hukuku görüyoruz. Tıp öğrencisinin ülkeye kazandıracağı Sistihdam yüzde 1.2 bile değil. Dünya ekonomisinde pazarı yakalayabilmemiz için inovasyon içeren yeni gelişmeleri yakalayabilmemiz lazım.”

“TEMELİNDE ALGONİTMA VAR”

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel de 10 yılda 29 milyon liralık sosyal yatırım, 4 milyon vatandaşa sosyal etki yaratacak ilişkiler kurduklarını belirterek, son dönemde çocuklara yönelik kodlama eğitimleri vermeye başladıklarını söyledi. Son 1 yıldaki projenin performansının beğeniler aldığını ifade eden Süel, kodlamanın temelinde algoritmanın yattığını kaydetti.

“YENİ MESLEKLERİN TEMELİNDE KODLAMA VAR”

Süel, kodlamanın çocukların yaratıcılıklarını artırdığını dile getirerek, şöyle konuştu: “OECD’nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre, dünyada yeni meslekler, mesleki fonksiyonlar hayata geçecek. Bugün 3 çocuktan 2’si bizim bilmediğimiz mesleklerde çalışacak. Bu yeni mesleklerin temelinde kodlama var. Dijitalleşmede yetkinlik ne kadar erken kazanılırsa o kadar iyi. Kodlama Türkiye’de de yaygınlaşıyor.”

7-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaların kendilerini cesaretlendirdiğini dile getiren Süel, “Türkiye’de önümüzdeki yıldan itibaren kodlama eğitimlerine başlanacağını bakanımız ifade etti. Kodlamanın Türkiye’de yaygın eğitim olması gerektiğini savunuyoruz. Bu proje Ağustos 2016’da başladık. Türkiye’nin 4 bir yanında 7-14 yaşındaki çocuklara bu eğitimi veriyoruz” dedi. Verdikleri eğitimle çocukların programlama konusunda fikir sahibi olduğunu anlatan Süel, eğitimlerde yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıldığını bildirdi.

“30 İL VE 10 BİN ÇOCUK HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ”

Hasan Süel, çocukların burada kendi oyunlarını üretebildiğini aktararak, “Bugüne kadar 27 ilde 8 bin 800 çocuğumuza kodlama öğrettik. Şirketimizde çalışanlarımızın çocuklarına da eğitim veriyoruz. 2017-2018 eğitim döneminde de toplam 30 il ve 10 bin çocuk hedefini yakalayacağız. Kocaeli'de dijital alemin süper beyinleriyle tanışmak istiyoruz. Onlara da bu eğitimi vermek için buradayız. Bugüne kadar 100 öğrenciye eğitim verdik, ama hedefimiz 500. Amacımız, geleceği üreten, tüketmeyen ve vizyon sahibi olacak, ülkede katma değer yaratacak bir nesil” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik ise valilik olarak sosyal ve teknolojik projelere destek verdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da belediye olarak eğitimde yenilikçi çalışmalar yaptıklarını belirterek, gelecek yıl eğitim 4.0 atölyeleri kuracaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Katırcıoğlu, Süel, Büyükçelik ve Özak, kodlama eğitimi alan öğrencilerin bulunduğu sınıfı ziyaret etti, çalışmaları inceledi.