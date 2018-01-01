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Assan Hanil’de yeni atama

Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil’in tedarik zinciri direktörlüğü görevine Seda Düzgün atandı.

BÜYÜT

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’de tedarik zinciri direktörlüğü görevine Seda Düzgün’ün getirildiği açıklandı. 2002 yılında İmortaş Otomotiv Sanayi AŞ’de kalite mühendisi olarak çalışma hayatına başlayan Seda Düzgün, yaklaşık dört yıllık bir sürecin ardından 2006 yılında Assan Hanil’de kalite sistem mühendisi olarak göreve başladı.

ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Assan Hanil’de sırası ile kalite sistem mühendisliği, 6 sigma karakuşak, metod, planlama ve sevkiyat birim yöneticiliği, metod, planlama ve sevkiyat müdürü ve lojistik planlama müdürü görevlerinde bulundu. Şirkette son olarak tedarik zinciri direktörlüğüne atanan Seda Düzgün, Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunudur. İyi derecede İngilizce bilen Düzgün, evli ve bir çocuk annesidir.

Bugün 15:22 TSİ - Ekonomi

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