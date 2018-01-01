ATİK yönetiminden Doğan’a ziyaret

Akyol’a Doğan’ı ziyareti sırasında dernek yöneticilerinden Hasan Kaya ve Doğukan Çağlayan da eşlik etti. Buluşmada konuşan dernek başkanı Yasin Akyol, yapılan kongrelerinin ardından Başkan Doğan’a tanışma ziyaretinde bulunduklarını dile getirdi.

“SİZLER DAHA FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYIN”

ATİK yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “İşadamları olarak sizlerin daha çok kazanıp daha fazla istihdam sağlamanızı isteriz. Enerjinize bizim de, ülkemizin de ihtiyacı var. Çok çalışarak yeni markalar üretmeliyiz. Markaların yarıştığı bir zamanda şehirler de markalaşmaya başladı. Bizim de çabamız İzmit’i marka kent haline getirmek. Bazı konularda çok gelişmiş bir şehirdeyiz” dedi.

SORUNLARI DA ANLATTI

İlçedeki sorunlar hakkında da bilgi veren Doğan, “Şehrimizde hızla büyümenin getirdiği bir nüfus yoğunluğu, alt yapının, üst yapının buna yetişememesi gibi eksiklerimiz olabiliyor. Otopark ve trafik ciddi bir sorun. Yollarımız dar, eski bir şehir burası. Yolların açılması kısa vadede mümkün değil” şeklinde konuştu.