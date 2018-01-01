İMES OSB’den cami teşekkürü

Küçükay’a ziyaretinde yönetiminden başkan vekili Ahmet Tokkan, Süleyman Akar ve Bölge Müdürü Musa Turan ile devam etti.

4 BİN 500 KİŞİLİK CAMİ

OSB’nin ihtiyacı olan caminin ve çevre düzenlemelerine verdiği destekler için İMES Başkanı Küçükay ve beraberindeki heyet, Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. OSB içinde 8 bin çalışanın bulunduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Burada çalışan sayısı 3-4 yıl içinde 15 bini bulur. Haliyle bir caminin olmaması eksiklikti. OSB’ye 4 bin 500 kişilik bir cami kazandırdık” dedi.

“CAMİ ÇOK İYİ OLDU”

Görüşmede yapılacak cami projesiyle alakalı bilgi de veren OSB Başkanı İrfan Küçükay da, “Kapalı alanı 3 bin metrekare olan avlusu, şadırvanı, imam ve müezzini için konuk evi de bulunacak olan camimiz çalışan kardeşlerimizin ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapmasına imkân sağlayacak” şeklinde konuştu.