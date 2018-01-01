Bu kapsamda Avrupa’ya gaz götürecek TANAP projesinin 2018’de, Türk Akımı Projesi’nin de 2020’ye kadar bitirileceği belirtiliyor. Enerji alanında Türkiye’nin güvenliği sağlayıcı özelliği sayesinde önceki gün Türkiye’nin 8 boru hattıyla olan uluslararası işbirliği bulunuyor. Bunların yanı sıra, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gelecek yıl devreye girecek.
Bugün 15:29 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:30 TSİ )
Türkiye, doğalgazda merkez olacak
Türkiye’nin önümüzdeki yıldan itibaren doğalgazda daha önemli bir (hub) merkez konumuna geleceğine dikkat çekiliyor.
Bugün 15:29 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz