Türkiye, doğalgazda merkez olacak

Bu kapsamda Avrupa’ya gaz götürecek TANAP projesinin 2018’de, Türk Akımı Projesi’nin de 2020’ye kadar bitirileceği belirtiliyor. Enerji alanında Türkiye’nin güvenliği sağlayıcı özelliği sayesinde önceki gün Türkiye’nin 8 boru hattıyla olan uluslararası işbirliği bulunuyor. Bunların yanı sıra, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) gelecek yıl devreye girecek.