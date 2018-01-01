Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk’ün acı günü! Öztürk’ün kayınvalidesi Ayşe Söğüt (82) geçirdiği rahatsızlık onucunda solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul’da yaşayan 6 çocuk annesi Söğüt’ün cenazesi memleketi Trabzon’a gönderildi. Yahya Öztürk de cenaze merasimi için Trabzon’a gitti.
Bugün 15:35 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:47 TSİ )
Yahya Öztürk’ün acı günü!
Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk’ün acı günü!
Bugün 15:35 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz