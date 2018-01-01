Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk’ün acı günü! Öztürk’ün kayınvalidesi Ayşe Söğüt (82) geçirdiği rahatsızlık onucunda solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul’da yaşayan 6 çocuk annesi Söğüt’ün cenazesi memleketi Trabzon’a gönderildi. Yahya Öztürk de cenaze merasimi için Trabzon’a gitti.