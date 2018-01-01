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Yahya Öztürk’ün acı günü!

Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk’ün acı günü!

BÜYÜT

Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk’ün acı günü! Öztürk’ün kayınvalidesi Ayşe Söğüt (82) geçirdiği rahatsızlık onucunda solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul’da yaşayan 6 çocuk annesi Söğüt’ün cenazesi memleketi Trabzon’a gönderildi. Yahya Öztürk de cenaze merasimi için Trabzon’a gitti.

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