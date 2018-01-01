Otomobil fiyatları yüzde 5-10 artabilir

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, araç fiyatlarının yılbaşından itibaren alındığı kura göre belirleneceğini belirtti. Bozkurt, konu hakkındaki açıklamasında, “Toplam pazarda bu yılki satışların bir önceki yıla göre biraz daralması konjonktürel gelişmelere bakıldığında makul karşılanabilir. Kur bugünkü pozisyonunu korursa 2017 ila 2018 yılı arasında araç fiyatlarında yüzde 5-10 artışlar bekleyebiliriz” dedi.