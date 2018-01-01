Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, araç fiyatlarının yılbaşından itibaren alındığı kura göre belirleneceğini belirtti. Bozkurt, konu hakkındaki açıklamasında, “Toplam pazarda bu yılki satışların bir önceki yıla göre biraz daralması konjonktürel gelişmelere bakıldığında makul karşılanabilir. Kur bugünkü pozisyonunu korursa 2017 ila 2018 yılı arasında araç fiyatlarında yüzde 5-10 artışlar bekleyebiliriz” dedi.
Bugün 15:38 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:42 TSİ )
Otomobil fiyatları yüzde 5-10 artabilir
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt: Otomobil fiyatları yüzde 5-10 artabilir
Bugün 15:38 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz