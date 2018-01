Süt çocukluğu döneminde beslenme ve ek gıdalar

Ek gıdalara 4. aydan önce başlanması enfeksiyonlar ve ishallere, alerji sıklığında artışa, anne sütü yararlanmanın azalmasına, uzun vadede şişmanlık, damar sertliği ve hipertansiyon vb. hastalıklara neden olmaktadır. Yine ek katı gıdalara 7. aydan sonra başlanması besinlerin reddedilmesine, beslenme yetersizliğine, bağışıklık sisteminde baskılanmaya, demir eksikliğine neden olabilir.

Bebeğiniz ek gıdalar için hazır mı? Bunu anlamanız için bazı ipuçları var.

Siz yemek yerken heveslenerek heyecanını belli ediyor, ağzını şapırdatıyorsa

Nesnelere uzanmaya başlamışsa

Eline aldığı şeyleri ağzına götürmeye başlamışsa

Oturur pozisyonda destekli de olsa durabiliyorsa

EK GIDAYA GEÇMEK İÇİN

Bebeğin ne yediği kadar, nasıl yediği de yeme alışkanlıkları açısından önem taşır. Ek gıdalara geçişte önemli olan bir takım besinlerin karıştırılıp, makineden geçirilerek pürüzsüz bir hale getirildikten sonra yatar konumdakibebeğin ağzından akıtılması demek değildir. Ek gıdaya geçiş için ön koşullar şunlardır;

Yemek zamanları düzenli ve aynı saatte olmalıdır.

Bebek oturur konumda olmalıdır.

Elinde kaşık tutmalıdır.

Ne yediriliyorsa küçük bir miktar da önüne konmalı, buna dokunması, koklaması, yemeye çalışması ve dağıtmasına izin verilmelidir.

Bebeğin elleri serbest olmalıdır.

Çocuğun bir ek gıda ile ilk kez karşılaştığı unutulmamalıdır. Başlangıçta ağzından püskürtmesine hazır olunmalı, bu asla gıda reddi olarak kabul edilmemelidir. Bu nedenle söz konusu ek gıda önce küçük miktarda başlanmalıdır.

Farklı besinler en az 3 gün tercihen 7 gün ara ile verilmelidir.

Bebeğin hoşlanmadığı yiyecekler 3-4 haftalık aralarla tekrar denenmelidir.

Besinler çocuğa değişik tat, kıvam, renk ve çeşitlilikte sunulmalıdır.

Besinler temiz ve taze pişmiş olmalıdır.

Besinler çok fazla sıcak ve soğuk olmamalıdır.

Mevsimine uygun olarak doğal yetiştirilmiş sebze ve meyvelerden hazırlanmış olmalıdır.

Tuzlu, salçalı, baharatlı ve alerji yapma olasılığı yüksek olan gıdalardan kaçınılmalıdır

Yeni besinler bebek aç iken (tercihen 1.5 saattir emmemiş olmalı) verilmelidir.

Ek besinler aşağıda verilen sıra ile yaklaşık her hafta bir grup eklenerek, sabit öğün saatlerinde verilir. Her grup 2-3 mama kaşığı/gün miktarında başlanıp her gün verilen miktar 2 kat arttırılarak, 150 cc’ye (=1 mama kasesi) ulaşılır. Bu miktar bir öğün veya ara öğünü oluşturur. Her grup bir öğün veya ara öğün olduktan sonra (ki bunun için gerekli süre 1 haftadır) bir sonraki besin grubu günlük beslenmeye eklenir.

BESİN GRUPLARINA BAŞLAMA LİSTESİ

Besin gruplarının başlanması açısından örnek liste şu şekildedir:

Hafta:Yoğurt (Tercihen evde mayalanmış-devam sütü ya da anne sütü ile de mayalanabilir) veya kısa raf ömürlü hazır doğal yoğurtlar) Hafta:Sebze püresi (Patates, havuç, kabak, karnabahar, maydanoz, brokoli, vb. sebzeler pirinç, kırmızı mercimek, zeytin yağı ilavesi ile az su veya buharda haşlanır, çatalla ezilir veya tel süzgeçten geçirilir, ezmek için makine kullanılmaz) Hafta:Meyve püresi (8-9. aya dek narenciye grubu, 1 yaşa dek çilek ve kivi hariç) Hafta:Kahvaltı (2-3 bebe bisküvisi veya 1 dilim ekmek, 50 gr kadar tuzu alınmış beyaz peynir, 1 kaşık pekmez anne sütü, mama veya yoğurtla ezilebilir) (ana öğün) Hafta:Yumurta sarısı (Katı haşlanmış sarıdan 1 nohut kadar başlanarak, her gün arttırılıp günde yarım- bir yumurta sarısı kahvaltıya eklenir) Hafta:Et (Günlük 1 köfte kadar dana veya tavuk kıyması sebzesine eklenir Hafta:Evde pişen yemeklere ve akşam ana öğününe başlanır. Yemekler zeytin yağı ile pişirilmeli, çok tuz içerdiği için salça yerine domates ezmesi kullanılmalı, yemeğin tuzu ocaktan indirmeden ilave edilmeli, tuz atılmadan önce de bebek için bir miktar ayrılmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış olan dolmalar, türlüler, etli-etsiz tüm sebze yemekleri, yoğurtla ezilerek pirinç pilavı, çatalla ezilerek ızgara köfte, ev yapımı çorbalar bebeğe rahatlıkla verilebilir. Hafta:Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek) ve bulgur da yiyebileceklerinin arasına girer. Haftada en az 1 öğün verilebilir. Hafta:Narenciye grubu meyveler ve çiğ domates başlanır. Hafta:Tavuk veya Balık (Az kılçıklı, bol etli büyük balıklar), kızartma dışındaki her şekilde pişirilerek, haftada en az 1 öğün verilmelidir.

DİKKAT!