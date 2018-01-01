İzmit'in 3 sembol isminden yeni yıl HATIЯASI

İzmit'in sosyal medyada buluşma adresi olan Biz İzmitiz grubu kurucusu Hüseyin Erol'un yeni yıl paylaşımı ilgi çekti. İzmit'in iki sembol ismiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan Erol altına şu notu ekledi:

"Her şey gönlünüzce olsun...

2018 yılının bu ilk gününden Fethiye Caddesinin sembol isimleri Salih Ağabey ve Boyacı Bayram ile sizlere. merhaba diyoruz. Tüm İzmitli hemşehrimize sağlık, huzur, başarı ve bereket dolu bir yıl diliyoruz. Sizleri seviyoruz. İzmit. 1 Ocak 2018"