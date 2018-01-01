AHBAP Kocaeli, 8 yaşındaki Aygün'ün hayalini gerçekleştirdi

Kocaeli’de yaşayan Serap ile Beşir Edebali çiftinin 8 yaşındaki serebral palsi hastası oğulları Aygün yıllardır pilot olma hayalleri kuruyordu. Aygün’ün tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde çalışan Fizyoterapist Ahmed Akgöl, Aygün’ün uçak kullanma ve pilot olma hayali için yaklaşık bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden çalmadık kapı bırakmadı. Aygün’ün hayallerini gerçekleştirmek isteyen Fizyoterapist Ahmed Akgöl son olarak AHBAP Kocaeli ekibi ile iletişime geçti. AHBAP Kocaeli ekibi bu haberi alır almaz hummalı bir çalışma içerisine girerek Aygün’ün hayalini gerçekleştirmek için çalıştı.

AHBAP KOCAELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Yapılan görüşmeler sonrasında 8 yaşındaki Aygün, önce pilot koltuğuna oturdu, havalimanının hava trafik kontrol kulesine çıkıp pilotlara komut verdi. Aygün, daha sonra da Türk Hava Yolları’nın üç boyutlu uçak simülatörü ile pilot olmanın heyecanını yaşadı. Aygün Uçak kokpitinde iken çok heyecanlandığını söyledi. Aygün, daha önce de uçağa bindiğini ancak uçağın arka kısmındaki koltuklarda yolculuk yaptığını ifade etti. Aygün kendisine bu hayalini yaşatan AHBAP Kocaeli ekibine canı gönülden teşekkür etti.

AHBAP KOCAELİ AYGÜN’ÜN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Aygün’ün hayalinin gerçek olmasına vesile olan AHBAP Kocaeli ekibine teşekkür eden Baba Beşir Edebali, “Oğlumuz Aygün hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadı. En çok hayal ettiği şeydir pilot olmak, uçak kullanmak. Bu yaşlardaki birçok çocuğun hayallerinden olan şeyi yaptı. Aygün’ün bu hayali dizilerden filmlerden başladı. Aygün bu hayalini nasıl gerçekleştireceğini düşünürken doktorumuz AHBAP Kocaeli ekibi ile iletişime geçmiş. AHBAP Kocaeli ekibi de Aygün’ün hayalini gerçekleştirmek için çalıştı. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.

AYGÜN PİLOT OLDU

Aygün Edebali’nin hayalinin gerçekleşmesi için çalışmalar başlatarak üyelerini harekete geçiren AHBAP Kocaeli Temsilcisi Devrim Aşan, “Ahmet Bey bize ulaştı ve Aygün’ün hayalinden bahsetti ve Aygün’ün pilot olma, uçak kullanmak ve bir pilot ile tanışmak olduğunu söyledi. Bize ulaştıktan sonra biz de kısa sürede kendisine ulaştık ve harekete geçtik. Yaptığımız girişimler birkaç gün içerisinde sonuçlandı ve birçok kişiye ulaştık. Daha sonra Aygün’ü tanıştığımız bir pilotun davet etmesi üzerine İstanbul’a götürdük ve o süreçte Türk Hava Yolları da dönüş yaptı. Daha sonra eğitim uçuşu yaptık.

MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU

Türk Hava Yolları’nda simülasyona girdi. En büyük hayalini gerçekleştirilmesine aracı olduk ve bu da bizi çok mutlu etti. Biz iyilik için çalışacağız. Biliyoruz ki dünyayı iyilik kurtaracak” diye konuştu. Aygün’ün hayalinin gerçekleştirildiği gün Aygün’e refakat eden AHBAP Kocaeli Gebze Temsilcisi Özkan Koç, “Aygün’ün o gün mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Aygün mutlu olunca bizde mutlu olduk. Aygün’ün hayalinin gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda bizden desteklerini esirgemeyenlere ve üyelerimize teşekkür ederim. ” dedi.