AK gençlerden polise çay ve çorba

AK Parti Gençlik Kolları 12 ilçede emniyet mensuplarının yoğun çalışmalarına bir soluk kattı. Gençler, yılbaşı gecesinde şehrin dört bir yanında güvenlik tedbirleri alan polis memurlarına çay ve çorba ikramında bulundu. AK Gençler, havanın soğuk olmasına aldırmadan kenti dolaşarak hem sohbet etme fırsatı bulup hem de emniyet teşkilatının bir nebzede olsa içlerinin ısınmasını sağladı.

KAHRAMAN DA ORADAYDI

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman da İzmit ilçede yapılan ziyaretlere eşlik etti. Kahraman, “Bizler rahat ve güven içinde olabilelim diye onlar ailelerini bırakıp bu gece saatinde ve bu soğukta nöbet tutuyorlar. Polisimize ve askerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu sebeple en azından onlar bu kutsal vazifedeyken bizler tarafından unutulmadığını hatırlatmak istedik.'' dedi.