2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!

Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan Kandıra istikametine seyir halinde olan Bünyamin Duru (26) idaresindeki 41 FK 988 plakalı otomobil, Davuldere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaşı yönden gelen Kadir Şen (41) idaresindeki 41 FB 602 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki sürücü de yaşamını yitirdi

Kazada araçta sıkışan iki sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde her iki sürücünün de olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Şen ve Duru’nun cenazeleri otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.

2 gün sonra askere gidecekti

Kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobil de çekilerle otoparka götürülürken Bünyamin Duru’nun kullandığı aracın ibresinin 130 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle İzmit Kandıra yolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Bünyamin Duru’nun babası Nejdet Duru, oğlunun İzmit Sanayi Sitesinde bulunan Bakiler MAN Servisinde çalıştığı ve iki gün sonra askere gitmek üzere hazırlık yaptığını söyledi.

Toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren Bünyamin Duru’nun cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan ve Kandıra Pirceler Köyünde ikamet eden Bünyamin Duru’nun cenazesi Pirceler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 4 çocuk babasıydı

Kazada yaşamını yitiren Kadir Şen’in cenazesi de tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kandıra Güveler Köyünde ikamet eden çiftçilik ve emlakçılıkla uğraşan Kadir Şen’in kaza yaptığı aracı henüz yeni aldığı öğrenildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Kadir Şen’in cenazesi Güvenler Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.