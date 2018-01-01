Ölüm yolunda kaza: 2 ölü!

Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan Kandıra istikametine seyir halinde olan Bünyamin Duru (26) idaresindeki 41 FK 988 plakalı otomobil, Davuldere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaşı yönden gelen Kadir Şen idaresindeki 41 FB 602 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki sürücü de yaşamını yitirdi

Kazada araçta sıkışan iki sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde her iki sürücünün de olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Şen ve Duru’nun cenazeleri otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.

2 gün sonra askere gidecekti

Kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobil de çekilerle otoparka götürülürken Bünyamin Duru’nun kullandığı aracın ibresinin 130 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Bünyamin Duru’nun babası Nejdet Duru, oğlunun İzmit Sanayi Sitesinde çalıştığı ve iki gün sonra askere gitmek üzere hazırlık yaptığını söyledi. Kaza nedeniyle İzmit Kandıra yolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verildi.