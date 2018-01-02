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Gölcük cinayetinin faili gözaltına alındı

Gölcük Saraylı mevkisinde faaliyet gösteren bir alabalık tesisinde 17 Temmuz gecesi meydana gelen olayda tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Turgut Aydın cinayetinin şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BÜYÜT

Gölcük Saraylı mevkisinde bulunan bir alabalık tesisinin işletmecisi Turgut Aydın, 17 Temmuz 2017 gecesi saat 03: 00 sularında çıkan tartışmada tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Aydın, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan F.S. isimli şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken olayın faili olduğu tespit edilen Yusuf A. (29) polis ekipleri tarafından her yerde aranıyordu. Yaklaşık 5 aydır her yerde aranan şüpheli Yusuf A.’nın içinde olduğu aracı takibe alan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aracı İzmit Bekirdere mevkisinde durdurdu.

Cezaevine gönderildi

Araç içinde yapılan kontrollerde cinayet şüphelisi Yusuf A. ve İstanbul’da 28 Nisan 2017 tarihinde işlenen bir cinayetin şüphelisi olan Salih B. yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf A.’nın yapılan üst aramasında başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan Salih B.’nin tamamlanan işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenilirken çeşitli suçlardan yaklaşık 20’ye yakın kaydı olduğu belirlenen ve işlediği bazı suçlardan hakkında 7 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Yusuf A., Asayiş Şube müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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