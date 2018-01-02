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Suç makinesi torbacıdan esrar alırken yakalandı

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Narkotim ekipleri, torbacıdan esrar alırken yakaladıkları şahsın 24 ayrı suçtan arandığını belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları torbacı E.Ö.’yü uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı. E.Ö. gözaltına alınırken, uyuşturucu satın alan şahısların aracında da arama yapıldı. Araçta bulunanların sorgusunu yapan Narkotim ekipleri, U.A.’nın hırsızlık, cezaevinden firar, parada sahtecilik, iş yeri kurşunlama gibi 24 ayrı suçtan aranması olduğunu belirledi. Zanlıların araç ve üstlerinde yapılan aramada iki fişek esrar ve silah ele geçirildi. Zanlılar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün 09:17 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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