Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları torbacı E.Ö.’yü uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı. E.Ö. gözaltına alınırken, uyuşturucu satın alan şahısların aracında da arama yapıldı. Araçta bulunanların sorgusunu yapan Narkotim ekipleri, U.A.’nın hırsızlık, cezaevinden firar, parada sahtecilik, iş yeri kurşunlama gibi 24 ayrı suçtan aranması olduğunu belirledi. Zanlıların araç ve üstlerinde yapılan aramada iki fişek esrar ve silah ele geçirildi. Zanlılar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bugün 09:17 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
Suç makinesi torbacıdan esrar alırken yakalandı
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Narkotim ekipleri, torbacıdan esrar alırken yakaladıkları şahsın 24 ayrı suçtan arandığını belirledi.
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Bugün 09:17 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz