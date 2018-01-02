Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı bugün gerçekleşti. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul’dan da izlendi. ’Süper Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dolunay şeklindeki Ay’ın normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük göründüğü gözlemlendi.
Bugün 09:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:24 TSİ )
Süper Ay büyüledi...
Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul’da çıplak gözle izlendi. Tüm doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Ay, normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük gözlemlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz