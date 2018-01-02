Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:23 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:24 TSİ )

Süper Ay büyüledi...

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul’da çıplak gözle izlendi. Tüm doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Ay, normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük gözlemlendi.

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı bugün gerçekleşti. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul’dan da izlendi. ’Süper Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dolunay şeklindeki Ay’ın normalinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük göründüğü gözlemlendi.

Bugün 09:23 TSİ İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Körfez’de asansörlerin yüzde 93’ü ‘yeşillendi’ mask
Körfez’de asansörlerin yüzde 93’ü ‘yeşillendi’
Atatürk MTAL, okulun su kaçağı problemini kendi bilgi becerisiyle çözdü mask
Atatürk MTAL, okulun su kaçağı problemini kendi bilgi becerisiyle çözdü
2017’de doğan bebeklere en fazla verilen isimler belli oldu mask
2017’de doğan bebeklere en fazla verilen isimler belli oldu
Süper Ay büyüledi... mask
Süper Ay büyüledi...
AK gençlerden polise çay ve çorba mask
AK gençlerden polise çay ve çorba
AHBAP Kocaeli, 8 yaşındaki Aygün'ün hayalini gerçekleştirdi mask
AHBAP Kocaeli, 8 yaşındaki Aygün'ün hayalini gerçekleştirdi
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...
Bir ANNENİN yürek yakan FERYADI! mask
Bir ANNENİN yürek yakan FERYADI!

GALERİ

Yoğurt kabından müzik... mask
Yoğurt kabından müzik...
İstanbul'da dolunay mask
İstanbul'da dolunay
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı mask
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi mask
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi
Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı mask
Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı
Gebze'den Tokat'a yolculuk kötü sonla bitti! mask
Gebze'den Tokat'a yolculuk kötü sonla bitti!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR