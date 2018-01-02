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Petrolde 3 yıldır böylesi görülmemişti

Brent petrolün varil fiyatı, yılın ilk işlem gününde İran'da yaşanan gelişmelerin ardından 67 doların üzerine çıktı. Bu seviye, petrol fiyatlarında son 3 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Cuma günü 66,14 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,95 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,66 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,66'lık artışla 67,10 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 60,62 dolardan alıcı buldu.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

Uzmanlar, İran'da hükümet karşıtı protestoların vePetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) ile Rusya öncülüğünde devam eden üretim kesintisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini kaydetti. Böylece ham petrol fiyatları 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ayrıca uzmanlar, Çin'den gelen ham petrol talep artışının petrol fiyatını destekleyen bir diğer etken olduğunu belirtti.

GEÇEN HAFTA YÜKSELİŞ BAŞLAMIŞTI

Öte yandan, geçen hafta başındaLibya'daki Es-Sider petrol boru hattına yapılan saldırı sonrası arz endişeleri sebebiyle petrol fiyatlarında artış yaşanmıştı.Brent petrolde teknik olarak 67,16 ile 66,25 dolar aralığının direnç, 66,98 ile 67,07 dolar aralığının da destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Bugün 09:46 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Ergun T - Gec kaldınız bak Cuma dan beri artıyor hemen 6 tl yapılması lazım.

Yanıtla . 2Beğen 02 Ocak 13:29

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