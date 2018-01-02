İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi

Muğla'nınMarmarisilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan 46 yaşındaki dizivesinemaoyuncusu ayriyeten İzmit'te çocukluğunu ve gençlik yıllarını geçiren Selim Erdoğan,jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve ünlü oyuncu, uyuşturucu imal etmek ve satmak suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Daha sonra yargılama süreci başlayan Erdoğan,‘uyuşturucu madde üretimi ve satışı’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

HASSAS TERAZİ ELE VERDİ

Hürriyet.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, kararın kesinleşmesi sonrasında Erdoğan 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Selim Erdoğan'ı evinde bulundurduğu hassa terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı ele verdi. Halen tutuklu bulunan Selim Erdoğan'ın uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamalarını reddettiğini fakat kullandığını ise kabul ettiği belirtildi. Selim Erdoğan "Çiçek Taksi" dizisindeki "Çaycı Abuzer" rolüyle hafızalara kazınmıştı.