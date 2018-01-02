İstanbul Kapalıçarşı’da 3,7760 liradan alınan dolar 3,7780 liradan, 4,5440 liradan alınan euro ise 4,5460 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7940 liradan, euro ise 4,5490 liradan satılmıştı.
Bugün 10:29 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:30 TSİ )
Dolar ve Euro'da son durum
Serbest piyasada dolar 3,7780 liradan, euro ise 4,5460 liradan yeni yıla başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz