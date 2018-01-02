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Bugün 10:29 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:30 TSİ )

Dolar ve Euro'da son durum

Serbest piyasada dolar 3,7780 liradan, euro ise 4,5460 liradan yeni yıla başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 3,7760 liradan alınan dolar 3,7780 liradan, 4,5440 liradan alınan euro ise 4,5460 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7940 liradan, euro ise 4,5490 liradan satılmıştı.

Bugün 10:29 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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