Atatürk MTAL, okulun su kaçağı problemini kendi bilgi becerisiyle çözdü

Atölye bloklarının güneyindeki kısımda yer altından geçmekte olan ısıtma tesisatında aşırı su kaçağı yaşanması nedeniyle ısıtma sistemi verimli bir şekilde çalışamamakta su ve yakıt masraflarını arttırmaktaydı. En önemlisi de atölye bloklarının güney cephesinde kalorifer sistemini tamamen etkisiz kılmaktaydı. Tesisat teknolojisi alan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri su kaçağının bulunması maksadıyla bir çalışma başlattılar. Okulun bünyesinde mevcut olan Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı öğretmen ve öğrencilerinin kendi bilgi beceri ve iş gücü kullanılarak atölye binalarının güney blokuna boydan boya yeni bir kolon ve petek tesisatı döşedi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE

Okul Müdürü Tahir Yerlikaya, yaklaşık bir ay süren çalışmada canla başla emek sarf eden Tesisat Teknolojisi ve İklimledirme alanının tüm öğretmenleri;Faruk Dere, Barış Sevindik, Şevki Yanık, Nevzat Zorluer, Selami Çengel, Murat Sini, Bülent Arslantaş, İsmail Çamdalı ve çalışmada görev alan öğrencilere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'ne, İSU çalışanı Yaşar Gür'e, çalışmalar süresince dolaylı katkı sunan diğer öğretmen, yönetici ve personele teşekkür etti