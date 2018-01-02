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Halkevi dükkanları boşaltıldı!

İzmit Belediyesi tarafından Halkevi’nde ki 11 dükkana tahliye tebligatı gönderilmesinin ardından bugün dükkanlar zabıta ve polis ekipleri eşliğinde boşaltıldı.

İzmit Belediyesi tarafından Halkevi’nde bulunan 11 dükkan yıkılmak istenmiş süreç yargıya taşınmıştı. Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkmesi’nin kararı İzmit Belediyesi lehine sonuçlanınca 13 Kasım’da dükkanlara tahliye için tebligat gönderilmişti. Tebligat sonrası dükkanlar bugün zabıta ve polis ekipleri eşliğinde boşaltıldı. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve MARSİAD Başkanı Bahri Odabaş tahliye işlemlerini yerinde inceledi.

DAVA 5 YILDIR DEVAM EDİYORDU

Bilindiği gibi İzmit Belediyesi, kent merkezinde yeşil alan yaratmak için Halkevi meydanında bulunan balık pazarı, pişmaniye ve diğer büfeleri kaldırmak istiyordu. Belediye ile buradaki esnaf arasında ciddi sorunlar ve tartışmalar yaşanmıştı. 5 yıl önce başlatılan bu çalışmalarda ciddi sıkıntılar ve hukuki sorunlar çıkmıştı. Belediye geri adım atmadı. Hukuki dava süreçleri tamamlandı. Önümüzdeki Ocak ayında burada bulunan tüm işyerlerin hepsi yıkılacak.

ESNAF TEPKİLİ

Halkevi esnafı ise tahliye işlemine tepkiliydi. 1 yıldır Halkevi’nde pilavcılık yapan Galip Öztürk “mağdurum” dedi. 8 yıldır Halkevi’nde çiğ köfte dükkanı işleten Cemal Göksu, “Balıkçılar gidene kadar bizde kalacaktık. Balıkçılar ne hakka sahipse bizde o hakka sahibiz. Biz kiraları yatırmaya gittiğimizde sizin sözleşmeniz yok deyip geri gönderdiler. Şimdi faiziyle birlikte istiyorlar” ifadelerinde bulundu. 8 Senedir Halkevi’nde esnaflık yapan bir diğer isim Kerem Öztürk ise çok üzgün olduklarını söyledi.

Bugün 10:45 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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