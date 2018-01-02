Aynı yolda 3 yılda 448 kaza

Yaşanan trafik kazalarını ve devam eden Kandıra- İzmit yolu çalışmalarını sık sık gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Ulaştırma Bakanlığının cevaplaması istemi ile sorular yöneltti. Akar’ın sorularına cevap veren Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaları devam eden Kandıra- İzmit yoluna ilişkin daha önceden Bakanlığın ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın 2018 yılı sonunda biteceğine ilişkin açıklamalarına karşın yolun 2019 yılı sonunda bitmesinin planlandığını söyledi.

HER GEÇEN YIL KAZA SAYISI ARTIYOR

Son 3 yılda toplam 448 kazanın meydana geldiği Kandıra- İzmit yolunda her geçen yıl kaza sayısı artarken yaralı ve ölü sayısı da artış gösteriyor. 2015 yılında 83 olan yaralanmalı kaza sayısı 2017 yılında 106 olurken yine 2015 yılında 3 olan ölümlü kaza sayısı 2017 yılında 7 oldu. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın trafik kontrollerine ve kazaların nedenlerine ilişkin sorularına net cevap vermeyen Bakanlık rutin kontrollerin yapıldığı ve ivedi tedbirlerin alındığını belirtirken kazaların nedenlerine ilişkin sürücülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uymamasından kaynaklandığını söyledi. Rutin kontrollerin yapıldığı ve tespit edilen hususlarda ivedi tedbirlerin alındığı belirtilen Kandıra- İzmit yolunda son 3 yıldaki rakamlar açıklamaların aksini gösteriyor.