Körfez’de asansörlerin yüzde 93’ü ‘yeşillendi’

Körfez Belediyesi, ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ doğrultusunda asansörlerden kaynaklı can ve mal kayıpları olmaması için işi sıkı tutuyor ve denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde asansörlerin durumu, kırmızı (kullanılamaz), sarı (güvensiz), mavi (hafif kusurlu) ya da yeşil (güvenli) etiket yapıştırılarak belirtiliyor. 2017 yılı içerisinde de Körfez genelinde 443 asansörün kontrolü yapıldı.

KONTROLLERİ YAPILIYOR

2017 yılı itibariyle yapılan uygulamalar sonrasında 415 asansör, uygun hale getirildi. Sarı etiketli yani güvensiz durumda 2 asansör yer alırken, hafif kusurlu asansör sayısı ise 146 olarak tespit edildi. 2017’in ilk 6 ayında 200 olan yeşil etiketli asansör sayısı ise, 269’a yükseldi. Kusurlu ve güvensiz durumda ise 28 asansörün olduğu belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler 2017 yılı içerisinde 184 asansörü mühürlerken, eksiklikleri giderilmesi sonrasında yapılan kontroller ile birlikte tekrar hizmete açıldı. 2017 yılı kasım ve aralık aylarında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce 16 adet asansör bina veya site sorumlularına para cezası kesildi.