CHP’de bazı ilçe başkanları Sarıbay’ı desteklemiyor!

CHP Kocaeli Örgütü’nün 12 ilçenin kongresini tamamlamasının ardından tüm gözler 7 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan il kongresine çevrildi. Çift listeli yapılacak olan kongrede mevcut İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın karşısına eski Milletvekili Bekir Yurdagül çıkacak. Sarıbay, adaylık açıklaması sırasında tüm ilçe başkanlarının desteğini aldığını söylemişti ancak bazı ilçe başkanları Sarıbay’a destek vermediğini açıkladı. İki adaylı gerçekleşecek kongrenin oldukça çekişmeli olması bekleniyor.

SARIBAY İLÇE BAŞKANLARIYLA TOPLANDI

Sarıbay, Yurdagül’ün adaylık açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde ilçe başkanları ile Maşukiye Cevizdibi Restaurant'ta bir araya gelerek bir toplantı düzenledi. Toplantıda il kongresi ve 2019 seçimlerini değerlendirilirken bu toplantıdan Yurdagül’ün bilgisinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan Sarıbay’ın ilçe başkanları ile toplantı yapması, ilçe başkanlarının Sarıbay’a yakın oldukları şeklinde yorumlanmıştı.

SARIBAY’I BÜTÜN İLÇE BAŞKANLARI DESTEKLEMİYOR

Mevcut başkan Cengiz Sarıbay’ı Alparslan Seymen, Selman Yıldırım ve bazı ilçe başkanları açıkça destek verirken bazı ilçe başkanları ise Sarıbay’ı desteklemediğini ve henüz karar vermediğini belirtti. Eski Milletvekili ve Demokrasi Girişimi Yönetim Kurulu Üyesi Bekit Yurdagül’ü ise destekleyenler arasında Sefa Sirmen, Fetih Güven, Hasan Çelik, Cevdet Barış, Cüneyt Özkürkçigil, Hüseyin Erol ve Mehmet Toker’in bulunduğu iddia edildi.

“HİÇ BİRİNİ DESTEKLEMİYORUM”

Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz,“Hiç birini desteklemiyorum. Kararımı vermedim” dedi. Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, “Çarşamba günü delegeler ile toplantı yapacağız. Ben bir aday desteklemekten yana değilim. Her iki adaya da eşit mesafede olmak gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Bir şey söylemek istemiyorum. Konu ile ilgili arkadaşlarımla toplu bir açıklama yapmaktan yanayım” dedi. Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar ise mevcut başkan Cengiz Sarıbay’ı desteklediğini söyledi.

“KONGREDE 3’NCÜ ADAY DA ÇIKABİLİR”

Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, “Toparlayıcı ve kucaklayıcı bir özelliği olduğu için Sarıbay’a destek veriyorum” derken Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “Çarşamba günü il delegeleri ile toplantı yapacağız. İki adayı da masaya yatıracağız. Bağlayacı bir karar almak doğru değil. Henüz bir kararım yok Çarşamba günü toplantı sonrasında karar vereceğim” ifadelerine yer verdi. Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ise, “Sarıbay bizim için değerli. Daha kongrede 3’ncü aday da çıkabilir zaman var. Şuan için bir şey demek istemiyorum. Kararımızı verip birini mutlaka destekleyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

MASAYA KATILMAYACAĞINA SÖZ VERDİ

Darıca İlçe Yakup Törk, “Cengiz abi kalitesi ve güvenirliği ile en önde sayılacak isimler arasında. Partiyi yeni bir maceraya atmak istemiyorum. Cengiz başkanın eksiklikleri olmasına rağmen il başkanları masasına oturmayacağı sözünü vermesi üzerine Sarıbay’a destekliyorum”diye konuştu. Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, “İki aday da bizim için çok değerli. Bekir beyin görev ve sorumluk alması güzel bir şey. Cengiz bey her şeyi hak eden bir insan. Cengiz abiyi çok başarılı buluyorum. Sarıbay’ın yeniden il başkanı olması partiye ivme kazandıracaktır” dedi.

KİMSEYE NET BİR DESTEĞİMİZ YOK

Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, “Kimseye net bir desteğimiz yok. Diğer arkadaşlarımızla istişare edip karar vereceğiz” dedi. Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, “Delegelerimizi Çarşamba günü toplayacağız ona göre bir duruş sergileyeceğiz ancak benim kişisel görüşüm Cengiz Sarıbay’dan yana” dedi. Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ise, “Bunu ancak delege arkadaşlarım ile Perşembe günü yapılacak toplantı sonrasında söyleyebilirim. Bana göre kişisel görüş bildirmek doğru değil” ifadelerini kullandı.

HABERİM YOKTU

İlçe başkanlarının toplantısından haberi olmadığını belirten Yurdagül, "Toplantı yapacaklarını biliyordum, ama toplandıklarından haberim olmadı. Sonuçlarıyla ilgili bilgim yok. Önümüzde bir seçim var. Elbette ki onlar da kimi destekleyecekleri ile ilgili görüş belirtmişlerdir. İlçe başkanlarından adaylığımla alakalı olumlu olumsuz herhangi bir tepki almadım henüz" şeklinde konuştu.

LİSTE HENÜZ HAZIR DEĞİL

Kongreye hazırlanan Yurdagül, henüz yönetim kurulu listesini oluşturmadığını belirtirken "Henüz çalışmalarımız sürüyor. Şu an için listemiz hazır değil. İnsanlara yeni yeni ulaşıyoruz, iletişime geçiyoruz. Kongreye doğru belli olur" dedi. Yurdagül, kendisinin seçilmesi durumunda ise, partinin daha dinamik, daha etkin daha mücadeleci bir örgüt haline geleceğini vurguladı.