Hürriyet: Kimin ensesine vuracaksanız vurun ve o yolu bitirin!

Kocaeli İzmit ilçesi ile Kandıra ilçesi arasında bulunan ve D-605 Karayolu olarak bilinen Kandıra yolu üzerinde meydana gelen trafik kazaları ve yaşanan can kayıpları artmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, yolun yetersiz kalması sebebiyle başlatılan ancak sürekli olarak gecikmeler yaşanan duble yol inşaatı ve yaşanan trafik kazalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Hürriyet, AKP Milletvekili Zeki Aygün’ün, Gerekirse ensesine vurarak yaptırırız’ sözlerine göndermede bulunarak, “Kimin ensesine vuracaksanız vurun ve o yolu bir an önce bitirin!” dedi

İNSAN HAYATININ DEĞERİ YOK MU?

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam saatlerinde Kandıra yolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınların başsağlığı dileklerini iletti. Milletvekili Hürriyet yaptığı açıklamada, “Yıllardan beri Arap saçına dönen Kandıra duble yol inşaatı için zamanında Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı olan Fikri Işık ‘2018 yılında İzmit ve Kandıra arasında ulaşım sorununun kalmayacağını’ taahhüt etmişti. Tam bir yıl önce de Milli Savunma Bakanlığı görevine getirildiğinde ise yol inşaatının açılışını yaptı. Bugünse kendisi Başbakan Yardımcısı, ama gelin görün ki inşaat üzerinde kayda değer bir ilerleme söz konusu değil. 2018’de ulaşım sorunu kalmayacağı söylendi, ama kalmayan tek şey insan hayatının değeri oldu” dedi.

O ZAMAN DA AÇIKLAMIŞTIK!

Kandıra yolu üzerinde yaşanan trafik kazalarını üzülerek takip ettiğini ve bununla ilgili olarak daha önce de tedbirli olunması konusunda açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Kandıra yolu zaten yıllardan beri yılan hikayesine dönmüştü. Temel atma töreni bakan katılamayacak diye ertelenmişti. O zaman da söylemiştik, ‘Siz şatafatı seviyor olabilirsiniz ama, bizler de insan canına değer veriyoruz’ diye. O zaman açıklamıştık, son 6 ayda 11 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Bu inşaatı hızlandırmaz ve bir an önce nihayete erdirmezseniz insanlarımız o yolda can vermeye devam edecek demiştik” dedi.

ÖLEN İNSANLARIN AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLEYİN

Açıklamasına devam eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Geride bıraktığımız 2017 yılında 14 vatandaşımız hayatını kaybederken, 63 insanımız ise yaralandı. Yani son bir buçuk yılda 25 insanın hayatını kaybetti, 114 insan yaralandı. Şimdi ise kalkmış, taş ocağı bulamadıkları için gecikme yaşandığını söylüyorlar. AKP’li Zeki Aygün ise ‘Gerekirse ensesine vurarak yaptırırız’ diyor. Kimin ensesine vuracaklarsa vursunlar artık, bu işi bir an önce çözsünler. Yol bitene kadar yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlardan da her geciken gün için ayaklarına gidip af dilesinler” açıklamasında bulundu.