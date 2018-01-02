Yahya Kaptan'ın tramvay trafiğiyle imtihanı!

Yahya Kaptan Köprülü Kavşağının altında kalan döner kavşaktaki yolda özellikle sabah ve akşam işe gitme saatlerinde trafik çekilmez oluyor. Bölge esnafının ve sakinleri Biz İzmitiz Grubu kurucusu Hüseyin Erol aracılığıyla konuyu gündeme taşı. Trafik sorununu yerinde inceleyen Erol Biz İzmitiz grubundan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Erol'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bölge yaşayanları ve esnafının çağrısı üzerine oradaydım...

KBB Ulaşım Daire Başkanlığına sesleniyoruz ve çözüm istiyoruz...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi işbirliği ile yapılan Yahyakaptan Köprülü kavşağının altında kalan Yahyakaptan Mahallesi ve Yenişehir Mahallelerinin birleşim noktasındaki döner kavşaktaki yoğun trafik, tramvayın da faaliyete geçmesi ile birlikte arap saçına dönmüş ve kilitlenmiş durumdadır. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde özel araçlar, toplu ulaşım araçları, tramvay ve yaya trafiği birbirine girmekte olup, uzun kuyruklar oluşmakta, önemli zaman kayıpları yaşanmaktadır. Bu sinir bozucu durum, sürücüler arasında çeşitli münakaşalara yol açmakta, çoğu kez kavga ile sonuçlanmaktadır. Bu kavşak, ne yazık ki, yol genişlikleri, dönüş açıları, trafik ışıklarının, yaya geçitlerinin ve engelli yürüyüş parkurlarının yerleri, renkli görsel malzeme ile doldurulan alanların büyüklüğü ve atıl kalması, sokak içlerindeki araç park etme ihlalleri gibi bir çok proje hatalarını içinde barındırmaktadır. Bu sıkıntıları gidermek aslında çok zor olmayıp, olumsuzlukların, şehir içi ulaşımı ve trafiği konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından tespiti ve bölge yaşayanlarının fikirlerinin alınmasını beklemektedir. Ne yazık ki, kentimiz yetkilileri bugüne kadar, bölgeden gelen çözüme yönelik talep ve şikayetleri görmezden gelmiş, etkin ve ivedi bir çözüm için düğmeye basmamıştır. Bu bölgenin yaşayanları olarak bizler, son yıllarda yaşanan fiziki ve sosyal gelişmeler sonucunda İzmit'in kalbi durumuna gelen bu alandaki proje hatalarının düzeltilmesini ve her geçen gün artarak devam eden trafik kargaşasına bir son verilmesini istiyoruz"