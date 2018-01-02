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Yılbaşı uygulamalarının bilançosu açıklandı

Yılbaşı uygulamalarının bilançosu açıklandı286 araca ise toplam 133 bin 256 TL para cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesinde yeni nedeniyle genel asayiş güvenliğinin sağlanması için, İlimizde de Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bin 380 personelin katılımı ile halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, sokak ve alış veriş merkezlerinde yaya ve devriye olarak, il giriş ve çıkışları sabit yol uygulamaları ile eğlence mekanlarına yönelik kontrol noktaları oluşturularak Özel Harekat destekli şüpheli şahıs ve uygulamaları olmak üzere 3 aşamalı olarak planlanan 30 Aralık 2017 ile 01 Ocak 2018 günü ‘’yılbaşı emniyet tedbirleri uygulamaları’’ il genelinde yapıldı.

Aranan 20 kişi gözaltına alındı

Uygulamalar kapsamında kimlik kontrolü yapılan 8 bin 785 şahıstan, aralarında kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl ve 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 2 şahıs, kasten ölüme sebebiyet vermek, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, dolandırıcılık ve benzeri suçlarından haklarında aranma kararı bulunan 18 kişi olmak üzere toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 10 kişinin yapılan üst aramalarında 5 adet uyuşturucu hap, 14 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

286 araca 133 bin 256 TL para cezası kesildi

Alkollü araç kullanan 24 şahıs ve üzerinde suç materyalleri ele geçirilen 10 kişi ile toplam 34 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilen toplam 3 şahıs hakkında da kabahatler kanununun ilgili maddelerinde idari işlem uygulandı. Kontrol edilen 2 bin 287 araçtan, 286 araca toplam 133 bin 256 TL idari para cezası uygulanırken 11 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen 46 iş yerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Bugün 13:35 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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